Минсельхоз Крыма пообещал «рост во всех направлениях»

Крымские аграрии в этом году получат 3,6 млрд руб господдержки, что на 1,3 млрд руб выше показателей 2017 года. За эти деньги производители должны увеличить объем продукции на 0,9%, создать почти 200 новых рабочих мест и на 1,5 тыс руб увеличить среднюю зарплату в отрасли, передает корреспондент РИА «Новый День».

По словам замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой, госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей на федеральном и региональном уровнях предусматривают на этот год 2,3 млрд руб. Дополнительно из резервного фонда крымские аграрии получат 1,3 млрд руб. Так, на развитие АПК полагается 1,6 млрд руб, из которых половина средств предназначена на растениеводство. На развитие мелиорации 416,6 млн руб, еще 160 млн руб на содержание подведомственных предприятих минсельхоза и ярмарки.

«В результате индекс производства продукции сельского хозяйства должен составить 100,9%, а среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве вырасти с 20 тыс руб до 21,5 тыс руб», – отметила Зарединова, и добавила, что с 398 тыс га посевных площадей планируется собрать 1,34 млн тонн зерновых и зернобобовых, получить 137 тыс тонн мяса и 240 тыс тонн молока, увеличить площадь под многолетними культурами до 517 тыс га и плодоносящими виноградниками до 14,4 тыс га.

Фермерские и личные крестьянские хозяйства могут на 10% увеличить производство сельхозпродукции, количество новых рабочих мест составит 199 и 90 специалистов отрасль получит с помощью специальной матпомощи.

При этом замминистра подчеркнула, что в прошлом году на поддержку сельхозпроизводителей было направлено только 2.3 млрд руб.

Напомним, в этом году площадь орошаемых земель Крыма увеличится на 3,5 тыс га до 40 тыс га, или 10 % от пригодных для полива. По подсчетам департамента мелиорации министерства сельского хозяйства РФ, для оправдания вложенных в крымское сельское хозяйство средств ежегодно необходимо вводить в оборот минимум по 10 тыс га поливных земель. По информации министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, за первое полугодие 2018 года «у нас уже будет рост во всех направлениях».

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 29.01.18

В Крыму экологические преступники потеряли страх перед судами. / Украинцы считают, что у «Незалежной» есть враги пострашнее России. / В Совмине Крыма признали опасность обрушения мусорного полигона на Гаспру. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»