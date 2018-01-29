Чума свиней из Украины опустошает крымские бюджеты

В бюджете Крыма на текущий год не предусмотрены средства на профилактику африканской чумы свиней. Между тем, вирус вышел в дикую фауну и его миграция не поддается контролю, передает корреспондент РИА «Новый День».

По словам первого зампредседателя Госкомветеринарии Крыма Анастасии Лисовской-Чудинович, в этом году на отраслевую госпрограмму предусмотрено 248,2 млн руб, в том числе 244,6 млн руб из республиканского бюджета. Сокращение расходов составило 127,3 млн руб.

«Ни копейки не выделено на финансирование подпрограммы по профилактике и недопущению африканской чумы свиней, – подчеркнула зампред комитета. – Не финансируются мероприятия по текущему ремонту учреждений ветеринарии, приобретению дезинфекционной техники, развитию комплекса лабораторий».

Вместо 213 млн руб на подведомственные предприятия предусмотрено 151 млн руб, или 98% от зарплатного фонда, вместо 104 млн руб на содержание Госкомветеринарии – 97 млн руб.

«Денег нет в бюджете», – пояснила Лисовская-Чудинович.

Она напомнила, что в 2017 году на профилатику АЧС было напралвено 16 млн руб. За эти средства комитет закупил средства индивидуальной защиты, модернизировал вирусологический блок для получения лицензии, и приобрел 4 мобильных инсинератора для передвижения в гористой местности.

«Не секрет, что у нас очень много падежа среди дикой фауны, и порядка 90 кабанов было уничтожено в 2017 году, – указала Лисовская-Чудинович. – С начала этого года есть положительные случаи».

В тоже время программа противодействия и профилактики незаконного боя сельскохозяйственных животных касается только легальных скотобоен, где ежедневно отслеживаются объемы ввезенной и вывезенной продукции. Проверить легальность сырья на перерабатывающих предприятиях и торговых точках малого бизнеса инспекторы Госкомветеринарии не имеют права из-за введенного моратория. В итоге «как вывозили требуху по лесополосам, так и вывозят».

Напомним, в окрестностях села Лесное под Судаком в середине января вновь обнаружили труп дикого животного, зараженного африканской чумой свиней (АЧС). В середине декабря прошлого года в другом селе Судакского района – Дачном нашли три трупа диких кабанов, зараженных АЧС. Тогда в районе был введен карантин.

Вспышки заболевания неоднократно фиксировались в течение всего года в разных районах полуострова. Отметим, пришедшая из Украины АЧС была впервые зарегистрирована в Крыму в начале 2016 года, что привело к введению режима ЧС природного характера. Угроза новых случаев заболевания и потери поголовья вынуждает крымских фермеров прекращать занятия свиноводством. В региональном министерстве сельского хозяйства ранее заявляли, что сокращение поголовья сказалось и на производстве мяса: увеличить показатели по итогам 2017-го года не удалось – объемы производства в живом весе, как и в 2016 году, составили 141,3 тысяч тонн.

Эпидемия АЧС продолжает бушевать на территории соседней Украины: за последнее время зарегистрировано более ста случаев массового заболевания, погибли более 130 тысяч свиней.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 29.01.18

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