Самолёт Ан-124 «Руслан» очищается от украинских «корней» и возвращается к советским

Крылатый «Руслан» обновят в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тяжелый транспортный самолет АН-124 «Руслан» модернизируют на базе авиационного комплекса имени Ильюшина.

«На «Ил» возложены функции разработчика по этим самолетам. Такое решение было принято после всем известных событий 2014 года, когда госпредприятие «Антонов» фактически отказалось от технической поддержки и дальнейшего сотрудничества по программе Ан-124. Эти компетенции сейчас на «Иле», обсуждается работа по модернизации самолета с использованием задела, который появился в ходе программы создания Ил-76МД-90А. Я считаю вполне возможным самостоятельно развивать тему «Руслана», поскольку ресурс существующих сейчас бортов остается еще очень большим, они смогут эксплуатироваться как минимум до 2040 года», – цитирует «КоммерсантЪ» главу транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексея Рогозина, отметившего, что производство двигателей такого класса российская промышленность вполне способна освоить.

Рогозин напомнил, что уникальный транспортник был разработан не украинскими, а советскими авиаконструкторами и «предприятиями всей большой страны, а само производство было базово организовано именно в Ульяновске».

«Так что нельзя считать «Русланы» украинской разработкой», – уверен глава транспортного дивизиона ОАК, отметивший, впрочем, что корпорация готова возобновить сотрудничество с ГП «Антонов», «но только в случае соответствующих решений на государственном уровне».

Напомним, что конфликт между российским предприятием «Авиакор», производящим «Русланы» в Самаре и украинским ГП «Антонов», обладающим правами разработчика на самолет этого класса и поставляющим комплектующие для российского завода, разгорелся в 2015-м году.

«Антонов» затеял судебную тяжбу и обвинил «Авиакор» в незаконном использовании товарного знака, нарушении контракта и потребовал 5,35 миллионов долларов. В июле 2016-го арбитраж Самарской области взыскал с российского завода 2,9 миллионов долларов роялти в пользу украинской стороны.

Однако «Авиакор» подал апелляцию и встречный иск на сумму более 170 миллионов рублей, заявляя, что украинские поставщики срывали все сроки заказов.

Помимо прочего, Украина пригрозила, что снимет с себя ответственность за эксплуатацию другого самолета семейства «Русланов» – АН-124, если Россия возьмется за их техобслуживание. Права на обслуживание АН-124 укравиапром предоставить отказывается, ссылаясь на международные авиастандарты.

Между тем, в сентябре 2016-го года замминистра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский заявил, что целых три конструкторских бюро смогут без проблем поддерживать летную годность «Русланов» – КБ «Ильюшина», КБ Мясищева и «Волга-Днепр», в свое время напрямую сотрудничавший с украинским» Антоновым».

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 30.01.18

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