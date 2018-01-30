Порошенко обвинили в распродаже украинского суверенитета

Президент Украины променял экономический и политический суверенитет страны на кредиты западных «спонсоров». Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Обратите внимание: мы не просто получали эти кредиты, мы по большому счету за них продали национальный суверенитет. Сегодня ключевые акты экономической политики определяются, навязываются нам нашим внешними кредиторами. Страна «благодаря» этим кредитам потеряла свой политический и экономический суверенитет. Нам рассказывают что делать – начиная от повышения тарифов и приватизации и заканчивая антикоррупционных судом и прослушкой для НАБУ. Вот цена их кредитов», – заявил эксперт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бортник подчеркнул, что «обмен» является неравноценным – это экономическое, политическое и социальное поражение. «Поражение, из которого мы еще долгое время будем выползать, если вообще когда-либо выползем», – констатировал политолог и добавил, что кредитная «распродажа» может в дальнейшем стать предметом для очень серьезных расследований.

Бортник уверен, что вскоре ряд европейских чиновников, поддерживающих и принимающих непосредственное участие в «жизни» Украины, могут лишиться своих кресел. «Западные учреждения и организации ждет зачистка от тех людей и чиновников, которые принимали участие в событиях украинских периода 13-18 годов. Многие из них имеют свои личные интересы в украинской ситуации, у них свои коррупционные и политические интересы. В значительной степени их политика в Украине отличается от политики международных организаций, которые они представляют в мире. Зачистка этих людей, болеющих «стокгольмским синдромом» по отношению к Украине, еще впереди», – считает эксперт.

Бортник назвал одной из ключевых проблем Украины сокращение населения: только за 25 лет «независимости» страна лишилась 10 миллионов граждан. «Мы вымираем из-за политиков, которые – словами классика – мешают нам жить. Ключевой кризис, который приведет к депопуляции страны, – это массовая миграция. По оценкам экспертов, от 3 до 8 миллионов украинцев сегодня не живут в нашей стране, а эмигрировали в страны Запада, в РФ. Это ключевая проблема. В прошлом году на 200 тысяч стало меньше украинцев, а родились лишь 60 тысяч», – заключил Бортник.

Стоит отметить, что экономические эксперты не дают Украине радужных прогнозов и подчеркивают: страна не сможет самостоятельно выплатить все накопившиеся долги, в итоге «Незалежную» ждет дефолт.

Киев, Анастасия Зук

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