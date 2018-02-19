Запад не тетка: Порошенко ведет сепаратные переговоры с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко спешит вернуться к выгодным экономическим отношениям с Россией, которые активно развивались при Януковиче, оставаясь при этом «политическим врагом» РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, во время длительного телефонного разговора, который состоялся на прошлой неделе между Порошенко и президентом России Владимиром Путиным, обсуждались не только вопросы, представленные в официальной версии, озвученной после беседы. «Говорили якобы об освобождении заключенных, о Минске. Не знаю, можно ли только об освобождении заключенных говорить четыре часа. Крайне сомневаюсь. Думаю, что комплекс вопросов был намного шире. На фоне нарастающей от Запада изоляции Украины нельзя исключить того, что президент Украины и его команда вентилируют возможность восстановления отношений с Российской Федерацией хотя бы по грузинскому сценарию, когда экономика живет своей жизнью, а политика остается в таком законсервированном положении без дальнейшей эскалации. И я думаю именно о перспективах 2019 года и о том, как дальше строить такие отношения на самом деле говорили президенты», – сообщил политолог. Он также подчеркнул, что «минские соглашения» в данном диалоге являлись лишь необходимым для формального обоснования предлогом, чтобы наладить экономические отношения между Россией и «Незалежной».

«Мы видим 39,9% роста товарооборота за прошлый год. Мы видим бизнес, который постоянно ловят на этих отношениях, пытаются наказать: из больших компаний Apple, Adidas, украинский Эпицентр, АТБ поймали на том, что они продолжают торговать в Крыму под названием ПУД, то есть бизнес, пытается жить, как может, не сворачивая торговли. Это, конечно, подталкивает власти к поиску каких-то рациональных экономических компромиссов хотя бы по грузинскому сценарию», – заключил Бортник.

Как сообщал «Новый День», ранее Бортник обвинил Порошенко в «распродаже» экономического и политического суверенитета страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.02.18

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