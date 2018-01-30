Крымчан оштрафовали на 32 миллиона рублей – благодаря видеокамерам на дорогах

Совет министров Крыма в марте заключит соглашение с компанией, которая выиграет конкурс на установку 285 камер на дорогах республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средства фиксации нарушений правил дорожного движения будут устанавливаться в течение 2 лет.

«Эти камеры будут установлены только на аварийно-опасных участках, для фиксации нарушений правил скоростного режима, маневрирования, остановки, стоянки, проезда перекрестков», – пояснил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко.

На данный момент на дорогах Крыма работает 8 камер: в поселке ГРЭС, на улице Киевской в Симферополе, в селе Чистенькое и на трассе Симферополь-Алушта, в Добровской долине.

В 2017 году они зафиксировали 47 тысяч 145 нарушений, общая сумма штрафов по которым составила 32 миллиона рублей. Однако, по состоянию на декабрь, в бюджет поступило всего порядка 12 миллионов рублей.

В феврале ГИБДД планирует запустить пилотный проект с установкой камеры на перекрестке улиц Русская и Балаклавская в Симферополе, которая будет отслеживать соблюдение правил при перестроении и проезд на разрешающий сигнал светофора.

К слову, как утверждает Борисенко, некоторые водители пытаются хитрить и всячески маскируют номера на машинах. Однако в ГИБДД проводят анализ, используя регистрационные базы, устанавливают автомобиль и дают ориентировку на задержание. После чего схитрившему водителю предоставляют доказательства его нарушений.

Начальник крымского управления ГИБДД анонсировал установку камер и на трассе «Таврида», где также разместят весовые комплексы для грузовых машин и отведут места для хранения задержанных и попавших в ДТП автомобилей.

«Камеры фото и видеофиксации будут стоять не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы снизить аварийность», – подчеркнул Борисенко.

По его словам, хорошо себя зарекомендовала практика использования скрытых патрулей ГИБДД в Крыму: сотрудники инспекции ездят по трассам на служебных машинах без специальной цветографической окраски. Их начали использовать в 2016 году, когда участились ДТП, связанные с выездом на встречную полосу, а камер на дорогах республики тогда практически не было. По данным Борисенко, скрытым патрулям удалось выявить до 12 тысяч подобных правонарушений.

«У нас есть три таких патруля. Также средствами фиксации оборудуется автобус, который будет фиксировать нарушения не только в прямой видимости, но и вокруг себя», – рассказал начальник крымского управления ГИБДД.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.01.18

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