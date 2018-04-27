Число камер на дорогах Крыма вырастет в разы

В Госкомитете дорожного хозяйства Крыма сообщили о сроках установки средств фиксации нарушений ПДД на дорогах республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», В Госкомитете дорожного хозяйства Крыма сообщили о сроках установки средств фиксации нарушений ПДД на дорогах республики.

первые 49 камер установят до октября, в рамках первого этапа реализации концессионного соглашения между Госкомитетом и ООО «Безопасные дороги Крыма».

По планам ведомства, в январе следующего года будет работать уже до 123 камер, а всего планируется установить не менее 155 средств фиксации нарушений.

«Места установки рубежей контроля автоматизированной системы фото- и видео- фиксации административных правонарушений будут определены по согласованию с ГИБДД, в том числе в местах концентрации ДТП», – сообщили в Госкомитете.

Как уже сообщал «Новый День», начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко анонсировал установку 285 камер до 2020 года. На данный момент нарушения на дорогах республики фиксируют 8 камер. В 2017 году они выявили более 47 тысяч нарушений, по которым было выписано штрафов на сумму 32 миллиона рублей. По данным Госкомитета, эти камеры были установлены госпредприятием «Крымавтодор», но в рамках концессионного соглашения их передали ООО «Безопасные дороги Крыма».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.04.18

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