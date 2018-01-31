Украина решила поторговаться: меняет условия обмена пленными

Украина и Донбасс отказались от формулы обмена пленными «всех на всех».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стороны ведут переговоры, но речь идет о поэтапном возвращении пленных. Отказ от формулы, по которой в декабре произошел самый масштабный за всю историю военного конфликта «бартер», и переход к частичному обмену связан с нежеланием киевского режима лишаться рычагов воздействия.

«Это, извините, военная валюта, с которой Украина не хотела бы расставаться. Киев до декабря постоянно придумывал новые причины, задерживая обмен. При наличии политической воли можно было бы провести полноценный обмен. Но в сложившейся ситуации получается иначе. По каждому человеку идут торги и борьба. До окончательного согласования списков любые цифры эфемерны», – цитируют «Известия» советника главы Луганской народной республики (ЛНР) Родиона Мирошника.

В ЛНР напоминают, что в декабре обмен оказался на грани срыва, из-за того что Украина не выдала часть людей из ранее согласованного списка. Поэтому республикам и пришлось «обменять тех, кого согласились отпустить, а потом уже вытаскивать остальных».

Второй этап обмена запланирован на февраль. Донбасс запрашивает у Украины 84 пленных: 75 пленных, которых Киев удерживает с декабря прошлого года, девять – недавно задержанных жителей Донбасса. Между тем, так как военный конфликт на Украине продолжается число пленных может постоянно меняться.

Вопрос по запланированному обмену станет одним из ключевых на встрече, которая состоится сегодня в Минске.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 31.01.18

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