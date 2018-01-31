Сегодня взойдет Кровавая Луна – повезет не всем

Сегодня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – Кровавую Голубую Луну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», явление, связанное с изменением цвета Луны, совпадет также с суперлунием и с полным затмением. В зависимости от континентов, где-то Голубую Луну будет видно лучше, а где-то созерцать это удивительное небесное шоу будет невозможно.

В числе несчастливчиков окажется, например, Крым: «Затмение и Кровавая Луна будут сегодня днем, из-за суперлуния луна будет светить ярче, чем обычно, но особо этого видно не будет, так как у нас сегодня облака и погода не очень, разве что запастись телескопом», – рассказал РИА «Новый День» ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.

Он отметил, что тем, кто все же очень хочет лицезреть необычное явление, стоит набраться терпения: «Само затмение начнется днем, его максимум будет в 16:30 и еще плюс, минус полчаса, так что может еще вечером и будет видно маленький кусочек затмения», – заключил астроном.

Отметим, Луна станет бордово-красной, так как войдет в конус тени, отбрасываемой Землей. Редкое событие смогут увидеть жители восточных регионов России, Ближнего Востока, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Самое интересное зрелище ждет жителей западного побережья США, Аляски и Гавайев: необычное явление можно будет увидеть от начала до конца. Отмечается, что затмение здесь начнется в 5:51 утра по восточному времени.

По данным ученых, последний раз такое событие было зафиксировано 150 лет назад. Следующая возможность наблюдать астрологический феномен появится только в 2028 году, а затем в 2032 году.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.01.18

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