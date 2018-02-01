Во время затмения у «кровавой» Луны пролетел НЛО

Во время трансляции лунного затмения телезрители заметили неопознанный летающий объект, который случайно попал в кадр. Уфологи утверждают, что камеры запечатлели момент, когда инопланетяне улетали со спутника Земли.
«Кровавую» Луну транслировал один из американских телеканалов в прямом эфире 31 января. Особенно внимательные зрители заметили, как светящаяся точка отделилась от спутника и очень быстро улетела в неизвестном направлении. Передняя часть НЛО светилась постоянно, а хвостовая часть периодически затухала.
Пользователи Сети предположили, что мимо Луны пролетел искусственный спутник. Однако некоторые считают, что это был корабль инопланетян.
В NASA информацию о корабле пришельцев не комментируют.
Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»
Нью-Йорк. Другие новости 01.02.18
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