Во время затмения у «кровавой» Луны пролетел НЛО

Во время трансляции лунного затмения телезрители заметили неопознанный летающий объект, который случайно попал в кадр. Уфологи утверждают, что камеры запечатлели момент, когда инопланетяне улетали со спутника Земли.

«Кровавую» Луну транслировал один из американских телеканалов в прямом эфире 31 января. Особенно внимательные зрители заметили, как светящаяся точка отделилась от спутника и очень быстро улетела в неизвестном направлении. Передняя часть НЛО светилась постоянно, а хвостовая часть периодически затухала.

Пользователи Сети предположили, что мимо Луны пролетел искусственный спутник. Однако некоторые считают, что это был корабль инопланетян.

В NASA информацию о корабле пришельцев не комментируют.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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