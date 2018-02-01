«Кремлевский доклад» бьет по «Незалежной»: украинские проекты олигарха Фридмана оказались под угрозой

Известный украинский майданщик и атошник Алексей Мочанов признал бесполезность «кремлевского доклада».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «доклад», обнародованный накануне США, попал крупный российский бизнесмен, владелец «Альфа-банка» Михаил Фридман, который является спонсором львовского фестиваля «Leopolis Jazz Fest», популярного не только в «Незалежной», но и в Европе.

«Мы можем потерять во Львове, например, «Альфа Джаз» – фестиваль, который они давно финансируют. Известный факт давным-давно, что, наверное, лет 15 последних Слава Вакарчук и «Океан Эльзы» пользуются финансовой поддержкой «Альфа-Банка», ездят с концертами, записывают великолепную музыку, часть которой звучала на Майдане, – негодует Мочанов.

При этом он считает, что США, усиливая санкции, заботится вовсе не об Украине: «Санкции, конечно, ввели не в защиту Украины. Это междусобойчик США, в рамках которого нам что-то может отвалиться или наоборот», – подчеркнул майданщик и добавил, что Украине необходимо восстановить торговые и политические отношения с Россией: «Если нам выгодно с Евросоюзом, мы работаем с ЕС, если нам выгодно с Китаем или с Россией – нам надо работать с теми, кто приносит прибыль», – заключил Мочанов.

Между тем, опасения Мочанова не напрасны, так на примере Фридмана Украина не только рискует остаться без «Leopolis Jazz Fest», но и без помощи на проведение АТО, так как ранее российского бизнесмена обвинили в причастности к финансированию украинских радикальных националистических организаций. Еще одна структура Фридмана, по версии «Лайфа», стала генеральным спонсором фильма «Киборги», посвященного боям за донецкий аэропорт.

Как сообщал «Новый День», Минфин США опубликовал «кремлевский список» в рамках закона о санкциях. В документе упоминаются 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены и чиновники, в том числе и руководство администрации президента России. По словам экспертов, моментально ограничительные меры в отношении лиц, попавших в доклад, введены не будут. Однако у них могут возникнуть проблемы при взаимодействии с мировой финансовой системой.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.02.18

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