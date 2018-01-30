В «кремлевский доклад» вошли 210 российских чиновников и бизнесменов

Минфин США опубликовал «кремлевский список» в рамках закона о санкциях. В документ вошли 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены и чиновники, в том числе и руководство Администрации президента России. По словам экспертов, моментально ограничительные меры в отношении лиц, попавших в доклад, введены не будут. Однако у них могут возникнуть проблемы при взаимодействии с мировой финансовой системой.

Список включает в себя имена 96 олигархов, сообщает агентство Bloomberg. В частности, в докладе упоминается Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Евгений Касперский, Петр Авен, Михаил Фридман, Евгений Касперский, Елена Батурина, Сергей Галицкий, Михаил Гуцериев.

В перечень также вошли ближайшие помощники Владимира Путина – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава президентской администрации Андрей Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник главы государства Владислав Сурков, советники президента Клименко и Глазьев.

В «кремлевский список» включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров – главу МИДа Сергея Лаврова, главу Минэнерго Александра Новака, министра транспорта Максима Соколова, глав Минпромторга и Минкомсвязи Дениса Мантурова и Николая Никифорова, министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Помимо этого, доклад содержит имена 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава СПЧ Михаил Федотов, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В докладе Минфин США уточняет, что российские бизнесмены были отобраны по их степени близости к властям и состоянию свыше 1 млрд долларов. Для официальных лиц критерием является принадлежность к числу высокопоставленных фигур. В документе также есть список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

Кроме того, в докладе есть секретная часть, в которую могли быть включены те, кто не вошел в опубликованный перечень. Должности лиц из закрытого списка могут быть ниже тех, кто перечислен в несекретной части, а состояние олигархов может быть меньше 1 млрд долларов.

Как ранее писал «Новый День», «кремлевский доклад» разрабатывался в соответствии с принятым в 2017 году в США законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Документ содержит список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России, в отношении которых могут ввести санкции. Речь идет о внесении граждан в список особых категорий (SDN). Американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с фигурантами данного списка, в том числе вступать с ними в любые финансовые отношения. Несмотря на то, что запрет не касается европейских банков, финансовые структуры Европы предпочитают не иметь дел с лицами из SDN.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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