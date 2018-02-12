Испугались «Кремлевского доклада». В Россию вернулись сотни миллионов долларов

В прошлом месяце Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за границы. Об этом рассказала руководитель финансово-кредитной организации Екатерина Тюрикова. По ее словам, причиной стало ожидание новых санкций со стороны США и других стран Запада: «Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то их [деньги] заведём».

Так, в течении двух недель января размер средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала Тюрикова. Точные суммы она называть не стала, но указала, что речь идет о сотнях миллионах долларов. В целом средний чек состоятельных клиентов за прошлый год вырос с $2,3 млн до $3,8 млн (порог входа в Sberbank Private Banking – 100 млн рублей).

Как пишет газета «Ведомости», по словам Тюриковой, в январе деньги приходили в основном из Швейцарии, были также притоки средств из Австрии и Великобритании, но они были незначительными.

Как писал «Новый День», 30 января Минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, которые, по версии авторов списка, близки к Кремлю. В него вошло более 200 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также другие бизнесмены. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.18

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