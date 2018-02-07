«Кремлевский доклад» США ударил по российским олигархам

Российские олигархи начали ощущать более пристальное внимание к своим делам после обнародования минфином США «кремлевского доклада».

Один из фигурантов списка на условиях анонимности сообщил агентству Bloomberg, что опасается за сделку с иностранными партнерами, которая должна закрыться в ближайшие несколько месяцев. Еще один крупный бизнесмен заявил, что публикация «кремлевского списка» уже нанесла ущерб его репутации, передает «Коммерсантъ».

Также сообщается, что американская консалтинговая компания Financial Integrity Network, офис которой расположен в Вашингтоне, призвала клиентов очень внимательно изучать трансакции с участием любого человека из «кремлевского доклада» перед заключением финансовых сделок.

Ранее лидер партии «ПАРНАС», бывший премьер-министр России Михаил Касьянов сообщил, что «НЕсанкционный список» уже «начал работать». По его данным, три его фигуранта получили просьбу от зарубежных банков закрыть свои счета. «Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию», – написал Касьянов на своей странице в Facebook.

По его мнению, составленная минфином США база данных «будет использоваться для дальнейшего официального сбора информации и формирования полных досье (активы, счета, контрагенты, родственники, связанные лица) и возможных следственных действий в США». В связи с этим он посоветовал правящей группе и обычным бизнесменам «не предаваться эмоциям, а…сделать выводы и определиться в своем отношении к политике правящего режима», так как «время нейтралитета проходит».

Как информировал «Новый День», минфин США включил в обнародованный «кремлевский доклад» 210 российских граждан, в отношении которых в будущем могут быть введены санкции. В список попали крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, а также руководство администрации президента РФ и члены правительства.

Вместе с тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель ЦИК Элла Памфилова, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в перечень лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не вошли.

Накануне публикации документа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что ожидаемое обнародование «кремлевского доклада» США «ничего не означает». При этом он попытался успокоить разволновавшихся крупных бизнесменов, заявив, что публикация списка «не является очередной санкционной волной».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

Павел Грудинин назвал Юрия Афонина и полковника Квачкова своими конкурентами при выборе кандидата в президенты. / Северокорейских рабочих высылают из России. / Верховной раде не верят, что Крым вернется на Украину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»