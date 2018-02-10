Трудовая инспекция начала проверки уральских предприятий фигурантов «Кремлевского доклада»

Государственная инспекция по труду начала проверки свердловских предприятий, принадлежащих российским олигархам.

Так в феврале специалисты Роструда проверят соблюдение ТК на компаниях, связываемых с Виктором Вексельбергом и Дмитрием Пумпянским. Речь идет о компаниях ООО «ТМК-ИНОКС» – предприятие специализируется на производстве труб из нержавеющих марок стали, и ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – специализируется на выпуске кремния технического и рафинированного.

Кроме того, в марте проверке соблюдения трудовых прав сотрудников подвергнутся предприятия АО «Уралэлектромедь» и ООО «УГМК-сталь», принадлежащие бизнесменам Андрею Козицыну и Искандеру Махмудову.

Отметим, что проверки носят плановый характер, однако в условиях нервозности большого бизнеса из-за возможного введения санкций, можно предположить, что предприятиям фигурантов «Кремлевского доклада» и соблюдению прав рабочих будет уделено особое внимание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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