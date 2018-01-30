Игорь Холманских, Андрей Козицын и Игорь Алтушкин попали в «кремлевский список»

Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, а также промышленные магнаты Андрей Козицын и Игорь Алтушкин попали в новый список США, опубликованный 29 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Холманских оказался в документе наравне со всеми остальными полпредами и другими членами администрации президента.

Кроме того, в списке практически все члены правительства, генпрокурор Юрий Чайка, руководители других силовых ведомств.

Вошли в перечень и представители бизнес-элиты: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Александр Абрамов (совладелец «Евраз-групп»), Андрей Бокарев (член совета директоров УГМК-холдинга), Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Алишер Усманов и другие.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете «Ъ», что «сама по себе публикация списка ничего не означает». «Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», – заявил пресс-секретарь Путина.

Как ранее писал «Новый День», «кремлевский доклад» разрабатывался в соответствии с принятым в 2017 году в США законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Документ содержит список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России, в отношении которых могут ввести санкции.

Вашингтон, Москва, Екатеринбург, служба информации

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