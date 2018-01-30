Акции ТМК незначительно падают на Московской бирже на фоне «кремлевского доклада»

Акции ТМК незначительно упали в цене на фоне сообщений о включении Дмитрия Пумпянского в «кремлевский доклад», подготовленный минфином США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время открытия биржи одна акция торговалась за 83 р. 87 коп., к обеду цена незначительно просела – всего на 17 копеек (11 ч 51 мин мск).

Отметим, что бизнесмен Дмитрий Пумпянский был включен в так называемый кремлевский доклад о лицах, близких к Владимиру Путину, документ Конгресс предоставил администрации в Вашингтоне. Пока на его основе санкции не были введены, и снижение цены за одну акцию ТМК пока держится в рамках обычных перепадов цен на биржевых торгах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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