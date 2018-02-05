Касьянов: «Кремлевский список» США начинает «работать»

Российские олигархи не напрасно опасались обнародования «кремлевского доклада» США. Все надежды на то, что он «не является очередной санкционной волной» не оправдались. Как сообщил лидер партии «ПАРНАС», бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, «прошло всего два рабочих дня, но уже НЕсанкционный список начинает работать».

«То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию», – отметил Касьянов на своей странице в Facebook.

Ранее, комментируя «кремлевский доклад», Касьянов советовал правящей группе и обычным бизнесменам «не предаваться эмоциям, а пока не поздно сделать выводы и определиться в своем отношении к политике правящего режима», так как «время нейтралитета проходит».

По его мнению, составленная минфином США база данных «будет использоваться для дальнейшего официального сбора информации и формирования полных досье (активы, счета, контрагенты, родственники, связанные лица) и возможных следственных действий в США».

Как сообщал «Новый День», минфин США включил в обнародованный «кремлевский доклад» 210 российских граждан, в отношении которых в будущем могут быть введены санкции. В список попали крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, а также руководство администрации президента РФ и члены правительства.

Вместе с тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель ЦИК Элла Памфилова, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в перечень лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не вошли.

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что ожидаемое обнародование «кремлевского доклада» США «ничего не означает». При этом он попытался успокоить разволновавшихся крупных бизнесменов, заявив, что публикация списка «не является очередной санкционной волной».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.02.18

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