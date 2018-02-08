Хозяин крымского Radisson «сломался» под санкциями

Крымская недвижимость становится обузой для некоторых российских компаний. Так, сменил хозяина отель Riviera Sunrise Resort & Spa.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отель был построен в 2008 году и первоначально назывался Radisson Resort & Spa Alushta. В 2015 году из-за санкций от управления отелем отказалась группа Carlson Rezidor Hotel Group. В 2017 году из-за отеля под санкции Минфина США попал спонсор московского футбольного клуба «Спартак» «ИФД КапиталЪ», владеющий этой недвижимостью: в черный список внесли не только отель, но и председателя правления «ИФД КапиталЪ» Ольгу Плаксину.

Холдинг собирался подать апелляцию на решение американских властей, заявляя, что гостиница входит в состав аффилированных лиц еще с украинского периода. Леонид Федун, занимавший тогда пост главы совета директоров «ИФД КапиталЪ», не попал в санкционный список (его внесли в подготовленный Минфином США «кремлевский доклад»в конце января 2018 года), но ушел с поста «ИФД КапиталЪ» в конце 2017 года, отмечает РБК. И в это же время у отеля Riviera Sunrise Resort & Spa появился новый владелец – фонд поддержки экономических и социальных программ «Единение», учредителем которого является Александр Бородин (ему принадлежат 95%, остальными владеет Владимир Данилов), до 2015 года являвшийся сотрудником «Роскосомоса».

В Riviera Sunrise Resort & Spa 209 номеров в двух корпусах. По предварительной оценке, отель вместе с территорией, бассейном, пляжем и спа-зоной на 1 тыс кв метров может стоить 1,5-2 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Hospitality in.comm Елену Лысенкову. По оценке других экспертов, цена отеля составляет около 200 тыс долларов на номер (столько в него было вложено при строительстве), а общая стоимость может равняться 41,8 млн долларов, или почти 2,4 млрд рублей по текущему курсу ЦБ.​

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 08.02.18

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