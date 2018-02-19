Вашингтон готовится ввести новые санкции против России

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Вашингтон уже «предпринял некоторые шаги в соответствии с действующим законодательством (речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» – прим. ред.), которые предотвратили значительные сделки по поставки военной техники России».

Тиллерсон добавил, что американская администрация «рассматривает дополнительных лиц», которые могут быть подвергнуты санкциями. Таким образом он ответил на вопрос, почему не вводятся в полной мере ограничительные меры, которых желает большинство членов конгресса.

Как сообщал «Новый День», 30 января Минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, которые, по версии авторов списка, близки к Кремлю. В него вошло более 200 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также другие бизнесмены. Вместе с тем главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в перечне лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не оказалось.

Сразу после публикации «кремлевского списка» министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время. 14 февраля глава американского минфина подтвердил, что США вскоре введут ограничения против ряда лиц, перечисленных в «кремлевском докладе». По его словам, сейчас ведется активная работа над разработкой санкций.

На этом фоне Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за границы, сообщала неделю назад руководитель финансово-кредитной организации Екатерина Тюрикова. Точные суммы она называть не стала, но указала, что речь идет о сотнях миллионах долларов.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 18.02.18

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