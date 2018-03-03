Трамп продлил антироссийские санкции. «Москва угрожает нацбезопасности США»

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

По мнению Трампа, действия и политика России «продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США», и поэтому санкционный режим должен действовать и после 6 марта 2018 года. «Я постановил продлить еще на год исполнительный указ 13660», – говорится в заявлении американского лидера.

Первые ограничительные меры в отношении РФ США ввели 6 марта 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Позднее – 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года – Вашингтон расширил санкции. С тех пор США ежегодно продлевают антироссийские санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украиныю

В конце февраля Вашингтон заявил, что введет новые санкции против России в течение ближайших 30 дней на фоне обвинений в адрес Москвы во «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Россия отвергает подобные претензии, а бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн выступил с заявлением, что в выборы президента США пыталась вмешаться не российские, а американские спецслужбы. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что санкции Запада являются признанием силы России и введены они навсегда.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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