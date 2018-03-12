Европа еще на полгода продлила антироссийские санкции

Евросоюз в понедельник продлил связанные с украинским конфликтом санкции в отношении российских компаний и физических лиц на полгода – до 15 сентября 2018 года, сообщает Совет ЕС.

В сообщении совета говорится, что ограничительные меры связаны с «подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Они были введены еще в марте 2014 года и продлялись каждые 6 месяцев. «Оценка ситуации не указала на целесообразность изменения режима санкций», – отмечается в документе.

Санкции распространяются на 38 компаний и 150 граждан. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини допустила изменение политики Брюсселя в отношении России в случае полной реализации минских соглашений. «Для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться», – сказала Могерини (цитата по RT). Она подчеркнула, что «это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единогласно согласовано всеми правительствами ЕС».

Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявлял, что Евросоюз обсудит возможность снятия некоторых санкций с России в случае существенного прогресса в реализации минских договоренностей

Стоит отметить, что российские власти неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации в соседней стране.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. По мнению Трампа, действия и политика России «продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США», и поэтому санкционный режим должен действовать и после 6 марта 2018 года.

На этой неделе Минфин США собирается ввести новые антироссийские ограничения. Ранее директор Национальной разведки США (DNI) Дэниел Коутс заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, ограничения не достигли своей цели – Москва с ними справляется.

В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что санкции Запада являются признанием силы России и введены они навсегда.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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