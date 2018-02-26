Рогозин: Санкции – это навсегда, и это хорошо…

Санкции Запада являются признанием силы России и введены они навсегда. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем экспорта российских вооружений, по словам Рогозина, оценивает в 50 млрд долларов, и на протяжении последних пяти лет этот показатель постоянно растет.

«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции – это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», – цитирует вице-премьера «Коммерсант».

Рогозин заявил, что благодаря санкциям и политике импортозамещения, российскому ВПК удалось заменить украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, продукцию стран НАТО и ЕС – в почти 200 образцах.

Правда, признал вице-премьер, есть и серьезные проблемы: ресурс атомного флота подходит к концу, а объем перевозок растет. Необходимы сверхмощные ледоколы, но соответствующего решения пока нет.

Сложная ситуация и в космической промышленности: старение кадров, износ технологического оборудования, инертность мышления, привычка «выезжать» на советском наследии – эти проблему за пять-шесть лет не решить, отметил чиновник (Рогозин был назначен вице-премьером и куратором ВПК в декабре 2011 – прим. НД).

«Мы видим, как американцы переходят к многоспутниковым информационным и коммуникационным системам малоразмерных космических аппаратов, предполагая техническую возможность управления роями спутников и их орбитального обслуживания. В пилотируемых программах планируется применение аддитивных технологий вплоть до изготовления методом 3D-печати всевозможных элементов спутников и использование в этих целях ресурсов космоса. Бортовые системы создаются с самообучающимся искусственным интеллектом. Полным ходом идет развитие новых материалов с уникальными свойствами. Мы стоим на пороге революции технологий в космосе, и если не сделаем рывка, то драматически отстанем»,– заявил Рогозин.

Напомним, читатели «Нового Дня» присудили куратору космической отрасли приз народных антипатий: чтобы ни говорил Рогозин, спутники как падали, так и продолжают падать.

Москва, Артем Рокотов

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