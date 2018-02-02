Главным «героем» России 2017 года признан Дмитрий Медведев «Приз» читательских «симпатий» у вице-премьеров Мутко и Рогозина

Главным антигероем России по итогам 2017 года в рамках традиционного конкурса, который ежегодно проводит редакция РИА «Новый День», признан глава российского правительства и руководитель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В тройку лидеров также попали председатель Совета директоров, основатель и основной владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а «приз» читательских антипатий достался «космическому» вице-премьеру Дмитрию Рогозину и еще одному заму Медведева – «спортивно-провальному» Виталию Мутко.

Из первоначального списка «героев», который был предложен редакцией на суд общественности, ходе голосования на сайте агентства сначала лидировал с большим отрывом Игорь Алтушкин. Читатели РИА «Новый День» высоко оценили вклад в экологические проблемы Челябинска его Русской медной компании, которая, несмотря на массовый протест задыхающегося от выбросов населения и критики со стороны президента РФ Владимира Путина, намерена построить Томинский горно-обогатительный комбинат. Однако затем в лидеры выбился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, чья деятельность вредит стране очевидно гораздо больше, чем проекты «воздушного короля медного бизнеса».

В итоге по результатам рейтингового голосования, в ходе которого можно было высказать «симпатии» сразу нескольким «героям», премьер-министр собрал 20,75% голосов, Алтушкин – 17,99%.

Третье место в рейтинге главных антигероев уверенно заняла Эльвира Набиуллина (14,2%). Ее «работу» явно оценили в Вашингтоне и не включили в так называемый «кремлевский список». Высокие процентные ставки и недоступность кредитов на фоне официально рекордно низкой инфляции и падения производства, валютные махинации биржевых спекулянтов и сверхприбыли банков, что все вместе тормозит отечественную экономику, – в числе ее главных заслуг.

Четвертую строчку в списке «героев» занял столичный градоначальник Сергей Собянин (9,16%). Его проекты по реконструкции и реновации Москвы вызвали общественное недовольство не только в столице, но и остальной России. Снести пригодные для проживания «хрущевки» и заменить их «собянинками» на фоне того, что даже в пяти километрах от МКАДа, не говоря уже об остальной стране, люди вынужденных до сих пор жить в разваливающихся бараках без газа и воды – это надо постараться.

На пятом месте в этом антирейтинге оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев (8,64%), прославившийся на всю страну, благодаря мусорной проблеме и балашихинской свалки «Кучино». После обращения населения к президенту РФ этот чрезвычайно вонючий и вредоносный объект был закрыт, но продолжает будоражить общественность. На свалке началась экстренная дегазация, но без очистки свалочного газа до его сжигания. Кучинский факел выдает такие канцерогены, которые сравнимы с воздействием химического оружия американских войск во вьетнамской войне.

Согласно мнению читателей, которые в ходе голосования направили в редакцию РИА «Новый День» свой вариант имени главного «героя» страны, на «приз» народных «симпатий» наработали в прошлом году и два вице-премьера РФ – Дмитрий Рогозин и Виталий Мутко. Это и понятно. Рогозин особо отличился «кураторством» космической отрасли – спутники как падали, так и продолжают падать. Мутко же больше всего прославился триумфальным провалом в защите спортсменов от лживых нападок западных «борцов с допингом», в результате чего сборная России и ее лидеры отстранены от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, за что пришлось извиняться даже главе государства.

В число народных «героев», которых назвали читатели, попали также глава «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель Сбербанка Герман Греф, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также «революционер» Алексей Навальный и поп-дива Ольга Бузова.

Вместе с тем впервые читатели упомянули имя действующего президента РФ. Ему поставили в вину покровительство либерального блока правительства и олигархов, выводивших свои миллиардные «заработки» из России в офшоры.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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