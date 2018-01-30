Оценили заботу об экономике США: в «кремлевский доклад» не попало руководство ЦБ

В «кремлевский доклад», обнародованный сегодня минфином США, не вошел ни один представитель Банка России, передает корреспондент РИА «Новый День».

Ранее сообщалось, что в документ попали 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, а также многие представители властных структур, в том числе и руководство администрации президента России и члены правительства.

Однако доклад обошел стороной главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и других представителей ЦБ РФ. Не исключено, что американские власти оценили заслуги руководителя Банка России в наращивании вложений российских резервов в американский госдолг и поддержку доллару. Как сообщал «Новый День», в ноябре 2017 года Россия увеличила «инвестиции» в гособлигации США (US Treasuries) до 105,7 миллиарда долларов, что на 700 млн долларов больше, чем месяцем ранее. В октябре российские вложения в госдолг США выросли на 1,1 млрд долларов, до 105 млрд долларов, в сентябре – уменьшились на $1,5 млрд, до 103,9 млрд долларов, месяцем ранее – выросли до 105,4 миллиарда долларов, что на 2,3 млрд долларов больше июльского показателя. При этом на стремление Москвы помогать США не повлияли ни обвинения американских спецслужб и СМИ в адрес России во «вмешательстве» в выборы, ни расширение антироссийских санкций.

Ранее советник президента РФ Сергей Глазьев, попавший в «кремлевский доклад», и ряд других экономистов жестко раскритиковали Набиуллину за создание условий, при которых реальный сектор экономики не в силах развиваться. В вину ЦБ вменяли высокую ключевую ставку, которая делает недоступными кредиты для развития предприятий, а также получившие широкий размах валютные спекуляции за счет разницы ставок с ЦБ других стран. Глазьев, в частности, заявлял, что политика ЦБ привела к «стагфляции, прекратившей экономический рост». По его словам, в созданной Банком России «новой реальности» выживают только спекулянты, а производство умирает – «это путь к экономической катастрофе». Он призывал выйти за пределы этой «новой реальности», в противном случае ничего хорошего Россию впереди не ждет.

Между тем, президент РФ Владимир Путина неоднократно выступал в защиту Набиуллиной, в том числе после резкого обвала курса рубля в конце 2014 года, когда доллар достигал отметки 80 рублей, а евро – взлетал выше 100 рублей. Глава государства отмечал, что ЦБ заботится о макроэкономической стабильности и делает это вполне успешно, хотя не без ошибок. В прошлом году Набиуллина сохранила за собой пост главы Центробанка еще на 5 лет, и не в первую очередь благодаря позитивной оценке ее работы со стороны Путина.

Еще одной вип-персоной, которой не оказалось в «кремлевском докладе», стал глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. Для сравнения, все его коллеги – как главы госкорпораций, так и руководители крупнейших компаний страны – вошли в документ.

Напомним, работа над «кремлевским докладом» шла в соответствии с принятым в 2017 году в США законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Документ содержит список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России, в отношении которых могут ввести санкции. В Вашингтоне заявили, что попадание данных лиц в документ не означает, что против них будут моментально введены ограничительные меры, однако они могут попасть под ограничительные меры в дальнейшем. Отметим, что часть фигурантов списка уже находится под американскими санкциями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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