Путин доволен Набиуллиной: глава Банка России сохранит за собой пост еще пять лет

Публикации за 22.03.17

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что внесёт в Государственную Думу кандидатуру нынешнего главы Банка России Эльвиры Набиуллиной для продления её полномочий. Об этом стало известно на встрече главы государства и председателя ЦБ в Кремле.

В ходе общения президент РФ поинтересовался у главы Центробанка ситуацией в финансовом секторе, и получил со стороны Набиуллиной заверения, что «в целом ситуация нормализуется, развивается».

«Если говорить о финансовом секторе, то уже можно сказать, что прошёл период адаптации к новым условиям. <…> Конечно, внешние события, которые случились: и масштабное падение цен на нефть, и ограничение доступа наших финансовых институтов к внешним рынкам, – оказывали значительное влияние на нашу работу. И нам приходилось принимать дополнительные меры, для того чтобы помочь и финансовой сфере адаптироваться к новой ситуации, и – главное – экономике адаптироваться к этой ситуации», – рассказала глава ЦБ Путину.

По словам Набиуллиной, 2014-2015 годы были тяжёлыми для банковской системы, которая очень потеряла в прибыли (прибыль упала в пять раз). «Но итоги 2016 года показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года и даже превзошёл. Восстановились и прибыль, и капитал», – сообщила Набиуллина.

Напомним, по итогам 2016 года прибыльность банковского сектора выросла до рекордных объемов. В частности, крупнейший российский банк – Сбербанк увеличил чистую прибыль почти в 2,5 раза до рекордных за всю историю 541,9 млрд рублей. Группа ВТБ отчиталась о почти 30-кратном росте прибыли, размер которой вырос с 1,7 млрд рублей в 2015 году до 51,6 млрд рублей в 2016-ом.

По данным ЦБ, в целом прошлом году российские банки увеличили прибыль почти в пять раз – до 930 млрд рублей. При этом объем выдачи кредитов юридическим лицам упал на 9,5% – до 30,1 трлн рублей, физлицам – вырос на 1,1%– до 10,8 триллиона рублей. Общий объем кредитов в экономике, которой не хватает ресурсов для развития, сократился на 6,9% – до 40,9 трлн рублей.

Как сказала сегодня Набиуллина, «сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причём на здоровой, качественной основе, для того чтобы не создавать рисков для вкладчиков, кредиторов банков».

Стоит отметить, что ряд экономистов, в том числе советник президента РФ Сергей Глазьев, жестко критикуют нынешнюю главу ЦБ за создание условий, при которых реальный сектор экономики не в силах развиваться. В вину ЦБ вменяют высокую ключевую ставку (сейчас 10%), которая делает недоступными кредиты для развития предприятий, а также получившие широкий размах валютные спекуляции за счет разницы ставок с ЦБ других стран.

Между тем, президент РФ неоднократно выступал в защиту Набиуллиной, в том числе после резкого обвала курса рубля в конце 2014 года, когда доллар достигал отметки 80 рублей, а евро – подскакивал выше 100 рублей. Глава государства отмечал, что ЦБ заботится о макроэкономической стабильности и делает это вполне успешно, хотя не без ошибок.

Москва, Анастасия Смирнова

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