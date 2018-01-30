Обидно ведь! Путин отшутился на невключение в «кремлевский доклад». И серьезно – ответа пока не будет

Президент России Владимир Путин, баллотирующий на четвертый срок, на встрече с доверенными лицами шуткой отреагировал на то, что американские власти не включили его в «кремлевский доклад».

Глава государства пошутил, что ему «обидно» не оказаться в документе. «Обидно, слушай!», – ответил в шутку Путин на вопрос, касающийся отношения к невключению его в «кремлевский список».

Он назвал публикацию доклада, в котором упоминаются 210 крупных российских бизнесменов и представителей власти, недружественным шагом, который наносит вред и без того находящихся почти на дне двухсторонним отношениям. «В чем смысл таких действий – я не понимаю, но это безусловно недружественный акт», – сказал он.

При этом президент отметил, что Москва хочет развивать отношения с Вашингтоном и не заинтересована в их сворачивании. «Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию, – цитирует Путина РИА «Новости». – Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона – американская в данном случае». В то же время Россия, по его словам, может обойтись без сотрудничества с США, в том числе по линии спецслужб, но в нем, по его убеждению, все заинтересованы. Путин полагает, что глупо сворачивать отношения до нуля. Он также отметил, что Москва пока не будет принимать ответные шаги на публикацию «кремлевского доклада», поскольку такие действия сильнее бы ухудшили отношения между странами. «Мы воздержимся пока от этих шагов», – сказал президент.

Минфин США внес в «кремлевский доклад» 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, а также многие представители властных структур, в том числе и руководство администрации президента России и члены правительства. Президент Путин, руководство Центробанка, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель ЦИК Элла Памфилова, экс-министр финансов, глава КГИ Алексей Кудрин в список лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не вошли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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