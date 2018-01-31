Лоббист ельцинских олигархов обвинил минфин США в подмене «кремлевского доклада»

Скандальная история с лоббированием невключения российских олигархов ельцинского призыва в «кремлевский список» минфина США, получила продолжение. Участвовавший в составлении рекомендаций для документа шведский экономист, эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, которого называют одним из лоббистов этих бизнесменов, утверждает, что первоначальные имена в документе были заменены в последний момент перед его передачей в конгресс. В итоге финальный перечень чиновников и бизнесменов разительно отличался от первоначального списка.

«В последнюю минуту кто-то из высокопоставленных чиновников – никто не знает, кто именно – выбросил в мусор всю работу экспертов и вместо этого вписал в доклад имена высших лиц администрации президента и правительства России, а также 96 миллиардеров из списка Forbes», – заявил Ослунд. Тем самым, по его словам, этот высокопоставленный чиновник посмеялся над правительственными экспертами, готовившими «кремлевский список», и сделал неэффективным закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), принятый конгрессом после обвинений в адрес России во «вмешательстве» в выборы президента США и подписанный Дональдом Трампом в августе 2017 года.

Ранее журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Карина Орлова в своем телеграм-канале сообщила о том, что группа, в которую входит несколько российских оппозиционеров, лоббирует в Вашингтоне интересы ельцинских олигархов, в частности, совладельцев «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена, чтобы администрация США не включала их в «кремлевский доклад» и не налагала на них санкции. Речь идет об экономисте Андрее Илларионове, бывшем активисте «Яблока» Андрее Пионтковском и шведском экономисте Андерсе Ослунде и бывшем заместителе госсекретаря США по санкционной политике Дэниэле Фриде, пояснила она. Отмечалось, что они по поручению американской администрации разработали документ, содержащий критерии включения тех или иных лиц в кремлевский список. В ответ на этот пост Илларионов и Пионтковский резко раскритиковали Орлову и «Эхо Москвы», обвинив их в дискредитации своей деятельности.

Венедиктов в ответ заявил, что вышеупомянутый документ носит «лоббистский характер», поскольку в нем содержатся «рекомендации» для администрации США по «кремлевскому списку», сообщало издание actualcomment.ru. По его словам, во время поездки в США он встречался с Фридом, Ослундом и Пионтковским, а также видел этот «рекомендательный» документ, в который действительно входил список из восьми миллиардеров «ельцинского призыва», среди которых, по его словам, оказались Владимир Потанин, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Вагит Алекперов.

Минфин США включил в обнародованный накануне «кремлевский доклад» 210 российских граждан, в отношении которых в будущем могут быть введены санкции. В список попали крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, а также руководство администрации президента России и члены правительства, которые, как полагают в американской администрации, приближены к президенту РФ и влияют на российскую экономику. Руководство Центробанка, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель ЦИК Элла Памфилова, экс-министр финансов, глава КГИ Алексей Кудрин в перечень лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не вошли.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американские власти будут использовать этот документ в рамках намеченного курса ввести новые ограничительные меры: «Санкции будут, и они станут результатом этого доклада».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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