«Кремлевский доклад»: Власти успокаивают напуганных олигархов и обещают защиту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидаемое обнародование «кремлевского доклада» США «ничего не означает». При этом он предпринял попытку успокоить не на шутку разволновавшихся крупных бизнесменов, заявив, что публикация списка «не является очередной санкционной волной».

По словам представителя Кремля, в Москве проанализируют, «какие последуют действия (со стороны Вашингтона – прим. ред.) дальше за публикацией» для того, чтобы «в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», передает «Коммерсантъ».

Песков счел «кремлевский доклад» попыткой оказать влияние на выборы президента: «Это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние». Однако, заверил он, «никакого влияния не будет».

Посол США в РФ Джон Хантсман, в свою очередь, отказался считать, что «кремлевский доклад» еще более ухудшит отношения между Россией и Штатами. Дипломат полагает, что в готовящемся документе нет ничего нового, поскольку он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад. При этом он выразил мнение, что США и России нужно двигаться вперед, а не оглядываться назад.

Администрация США возможно 29 января представит конгрессу «кремлевский доклад», который содержит список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России, в отношении который могут ввести санкции. Речь идет о внесении граждан в список особых категорий (SDN). Американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с фигурантами данного списка, в том числе вступать с ними в любые финансовые отношения. Несмотря на то, что запрет не касается европейских банков, финансовые структуры Европы предпочитают не иметь дел с лицами из SDN. Добавим, что «кремлевский доклад» разрабатывался в соответствии с принятым в 2017 году в США законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Кроме того, в конгресс должен поступить документа от Минфина США с оценкой последствий санкций против суверенного долга и деривативов РФ.

Между тем, как пишет «Ъ», в Москве с тревогой ожидают обнародования обоих документов. По словам высокопоставленного источника издания в Кремле, власти провели на всех уровнях совещания по поводу возможных новых санкций. Этот вопрос обсуждался как на отдельных отраслевых предприятиях, так в администрации президента. Ранее в Кремле и МИДе России заявили о готовности ввести ответные меры. Кроме того, по данным СМИ, адвокаты и лоббисты российских олигархов уже несколько месяцев в Вашингтоне пытаются не допустить внесение в доклад имен своих клиентов. Как сообщал «Новый Регион», в минувшую субботу главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что бывший помощник президента России Андрей Илларионов лоббирует невключение ряда крупных российских предпринимателей в данный список.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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