Илларионов собрал деньги с ельцинских олигархов за вывод из-под санкций США

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что бывший помощник президента России Андрей Илларионов лоббирует невключение ряда российских олигархов в список высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, которые, по мнению Вашингтона, близки к высшему руководству России и в отношении которых необходимо ввести санкции.

Так называемый «кремлевский доклад» должен быть представлен администрацией США в конгресс не позднее 29 января. В отношении фигурантов данного списка могут быть введены ограничительные меры, которые будут значительно шире, чем запрет на въезд в США и арест активов на территории Штатов. Речь идет о внесении граждан в список особых категорий (SDN). Как сообщал «Новый День», американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с ним, в том числе вступать с ними в любые финансовые отношения. Несмотря на то, что запрет не касается европейских банков, финансовые структуры Европы предпочитают не иметь дел с лицами из SDN.

Ранее журналистка «Эха Москвы» Карина Орлова в своем телеграм-канале сообщила о том, что группа, в которую входит несколько российских оппозиционеров, лоббирует в Вашингтоне интересы ельцинских олигархов, в частности, совладельцев «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена, чтобы администрация США не включала их в «кремлевский доклад» и не налагала на них санкции. Речь идет об экономисте Андрее Илларионове, бывшем активисте «Яблока» Андрее Пионтковском и шведском экономисте Андерсе Ослунде, пояснила она. Позже журналистка уточнила, что в инициативную группу также входит бывший заместитель госсекретаря США по санкционной политике Дэниэл Фрид. Отмечалось, что они по поручению американской администрации разработали документ, содержащий критерии включения тех или иных лиц в кремлевский список. В ответ на этот пост Илларионов и Пионтковский резко раскритиковали Орлову и «Эхо Москвы», обвинив их в дискредитации своей деятельности. Более того, Илларионов обвинил главреда «Эха Москвы» в принадлежности к «кремлевской пропаганде».

Вышеупомянутый документ носит «лоббистский характер», поскольку в нем содержатся «рекомендации» для администрации США по «кремлевскому списку», ответил на критику Венедиктов, сообщает actualcomment.ru.

Как отмечает издание, в сегодняшнем эфире Венедиктов рассказал, что ездил в США для прочтения лекции, где также провел встречи с Фридом, Ослундом и Пионтковским, и подтвердил, что видел «рекомендательный» документ, в который действительно входил список из восьми миллиардеров «ельцинского призыва», среди которых, по его словам, оказались Михаил Потанин, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Вагит Алекперов.

Венедиктов, по информации издания, вступился за Орлову, заявив, что «никому не позволит трогать своих журналистов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.18

Страна карателей: на Украине создают отряды крымских полицаев – из националистов и крымских татар. / Смертник устроил мощный взрыв в центре Кабула: погибли 40 человек, более 100 ранены. / Оба плота с «Востока» оказались пустыми. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»