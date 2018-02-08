Керимов не успел разрулить «дагестанский кейс»

Член Совета Федерации Сулейман Керимов, который находится под подпиской о невыезде во Франции, сумел уговорить власти разрешить ему посетить Россию. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, Керимов уехал по личным причинам. Однако мотивы столько внезапного отъезда миллиардера могут быть совсем иными.

По предположению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Керимов отправился в Россию в связи с недавними событиями в Дагестане. «Керимов примчался в Москву (отпустили до конца недели) разруливать «дагестанский кейс». Но опоздал», – написал в своем Телеграм-канале Венедиктов.

Как ранее писал «Новый День», масштабные проверки в Дагестане ведутся уже несколько дней. Выемки документации проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных республике бюджетных средств. Представители межведомственной комиссии, прибывшей в Дагестан из Москвы для проверки состояния законности в регионе, совместно с правоохранителями проводят массовые выемки документов почти во всех министерствах и службах республики. Источники отмечают, что все оперативные действия проводятся в рамках задачи по декриминализации структур Дагестана.

Впрочем, у Керимова могут быть в Москве и другие задачи. По данным источников агентства Reuters, сенатор интересовался покупкой доли банка «Возрождение» и в ближайшее время собирался встретиться с представителями Центробанка РФ.

Напомним, член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французскими полицейскими в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 октября. По версии следствия, Керимов, предположительно, через подставных лиц приобретал дорогую недвижимость на Лазурном берегу, однако в документах значилась заниженная стоимость сделок для того, чтобы уменьшить сумму выплачиваемых налогов.

Суд оставил миллиардера на свободе в обмен на оплату залога в 5 млн евро. Кроме того, Керимов должен сдать властям Франции паспорт и не покидать территорию департамента Приморские Альпы. Несмотря на предписание, французские власти в январе разрешили сенатору съездить на три дня в Россию, чтобы навестить близких. В ходе этой поездки сенатор встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.18

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