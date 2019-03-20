Сенатору Керимову предъявлены новые обвинения

Прокуратура Франции предъявила новые обвинения сенатору Сулейману Керимову. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра, россиянин повинен в пособничестве уклонению от уплаты налогов «с отягчающими обстоятельствами».

Других подробностей дела прокурор не привел, передает РИА «Новости». Он добавил, что сенатор находится под судебным контролем, который подразумевает, в частности, внесение залога в размере 20 млн евро.

Напомним, член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французскими полицейскими в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 октября 2017 года. По версии следствия, Керимов, предположительно, через подставных лиц приобретал дорогую недвижимость на Лазурном берегу, однако в документах значилась заниженная стоимость сделок для того, чтобы уменьшить сумму выплачиваемых налогов.

Суд оставил миллиардера на свободе в обмен на оплату залога в 5 млн евро. Кроме того, Керимов сдал властям Франции паспорт и не имел права покидать территорию департамента Приморские Альпы. Несмотря на предписание, французские власти разрешали сенатору приезжать в Россию, чтобы навестить близких. Позже суд увеличил сумму залога за него до 40 млн евро. В июле 2018 года все обвинения, предъявленные Керимову во Франции, сняли.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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