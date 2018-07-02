российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 июля 2018, 17:39 мск

Новости Политика

Французские власти отпустили Сулеймана Керимова в Россию

Фото: Reuters

Член Совета Федерации России Сулейман Керимов вернулся из Франции. С сенатора сняли обвинения в неуплате налогов и отдали паспорт.

По словам информированных источников, Керимову отдали документы в пятницу, однако залог еще не вернули, передает «Интерфакс». Собеседник издания уточнил, что возвращение залога процесс более длительный, чем возвращение паспорта.

Напомним, член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французскими полицейскими в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 октября 2017 года. По версии следствия, Керимов, предположительно, через подставных лиц приобретал дорогую недвижимость на Лазурном берегу, однако в документах значилась заниженная стоимость сделок для того, чтобы уменьшить сумму выплачиваемых налогов.

Суд оставил миллиардера на свободе в обмен на оплату залога в 5 млн евро. Кроме того, Керимов сдал властям Франции паспорт и не имел права покидать территорию департамента Приморские Альпы. Несмотря на предписание, французские власти разрешали сенатору приезжать в Россию, чтобы навестить близких. Позже суд увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

«Нищета и безработица»: перспективы пенсионной реформы. / Вице-мэр Алексей Кожемяко сдал документы на пост главы Екатеринбурга. / В конкурсе на должность главы Екатеринбурга примет участие журналист и велоактивист. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Керимов не успел разрулить «дагестанский кейс»

Самые богатые депутаты ГД и сенаторы: миллиардеры тоже есть

Суд назначит меру пресечения задержанному во Франции миллиардеру Керимову: сенатор отверг обвинения в налоговых аферах

Олигарху Керимову предъявили обвинения, но оставили на свободе под крупный залог

Метки / Олигархи

В Швейцарии из-за санкций США заморожены счета Вексельберга на 1 млрд

Санкции основательно потрясли кошельки российских олигархов: больше всех потерял Дерипаска

Абрамович отказался от британской визы и решил продать «Челси»

Следователи заинтересовались компанией сбежавшего из России Бориса Минца

«Ситуация напряженная»: Борис Минц с семьей покинул Россию

Forbes назвал самых богатых наследников российских бизнесменов

СМИ: Абрамович переезжает из Лондона в Израиль

За деньги – ответишь. СМИ узнали условие выдачи Абрамовичу британской визы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Олигархи,

Новости партнеров