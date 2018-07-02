Французские власти отпустили Сулеймана Керимова в Россию

Член Совета Федерации России Сулейман Керимов вернулся из Франции. С сенатора сняли обвинения в неуплате налогов и отдали паспорт.

По словам информированных источников, Керимову отдали документы в пятницу, однако залог еще не вернули, передает «Интерфакс». Собеседник издания уточнил, что возвращение залога процесс более длительный, чем возвращение паспорта.

Напомним, член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французскими полицейскими в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 октября 2017 года. По версии следствия, Керимов, предположительно, через подставных лиц приобретал дорогую недвижимость на Лазурном берегу, однако в документах значилась заниженная стоимость сделок для того, чтобы уменьшить сумму выплачиваемых налогов.

Суд оставил миллиардера на свободе в обмен на оплату залога в 5 млн евро. Кроме того, Керимов сдал властям Франции паспорт и не имел права покидать территорию департамента Приморские Альпы. Несмотря на предписание, французские власти разрешали сенатору приезжать в Россию, чтобы навестить близких. Позже суд увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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