Суд назначит меру пресечения задержанному во Франции миллиардеру Керимову: сенатор отверг обвинения в налоговых аферах

Суд Ниццы сегодня выберет меру пресечения в отношении российского сенатора, миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного поздно вечером 20 ноября в аэропорту французского курортного города по подозрению в неуплате налогов, сообщают СМИ. Отмечается, что сенатор во время беседы с представителями прокуратуры Франции не признал выдвинутые против него обвинения.

О задержании члена Совфеда от Дагестана сотрудниками французской полиции сообщило российское посольство во Франции. Керимова доставили в полицейский участок, где он находится до сих пор. В Ниццу прибыли российские дипломаты для оказания сенатору консульской поддержки. Минувшей ночью сотрудники генконсульства встретились с Керимовым. В настоящее время дипломаты пытаются добиться освобождения сенатора. В МИД России, в свою очередь, заявили, что Керимов был задержан, несмотря на то, что обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств, и назвали действия французских правоохранителей неправомерными.

Между тем, по уточненным данным, на территорию Франции Керимов въехал в частном порядке, без дипломатического паспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совфеде. Собеседник агентства уточнил, что приказа о направлении сенатора в служебную командировку не было, поэтому дипломатический паспорт, который обычно хранится в спецотделе Совета Федерации, ему не выдали.

В российском диппредставительстве пока не сообщают причины задержания бизнесмена, однако, по сведениям агентства Reuters, французская прокуратура заподозрила Керимова в уклонении от уплаты налогов. Отмечается, что миллиардер будет допрошен в рамках расследования налоговых злоупотреблений.

Напомним, в марте этого года французские СМИ сообщали, что Керимов может быть владельцем дорогой недвижимости на Лазурном берегу, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом. В феврале полиция проводила обыски на вилле Hier в фешенебельном курортном городке Кап д'Антиб, которая, как писала газета Nice-Matin, якобы может принадлежать сенатору. Эта недвижимость была оформлена на швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, которого с Керимовым связывают дружеские и деловые связи, но у полиции возникли подозрения, что владельцем виллы мог являться российский сенатор.

Также у правоохранителей возникли вопросы относительно условий покупки дома, так как в налоговых документах указана сумма, которые может быть занижена. Согласно документам, представленным французским налоговикам, вилла была приобретена за 35 млн евро. Но следствие полапредполагает, что еще 61 млн евро могли быть перечислены на швейцарский счет продавца, т.е. в обход налоговых органов Франции.

Представитель Керимова, комментируя публикации в СМИ, заявлял, что сенатор не является собственником недвижимости на Лазурном берегу, поскольку он как член Совета Федерации по закону не может владеть зарубежной недвижимостью.

Коллега Керимова, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в настоящее время принимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии для его скорейшего освобождения. В Госдуме случившееся назвали провокацией. «Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учетом дипломатического иммунитета сенатора Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, что случившееся – спланированная провокация», – заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Добавим, по версии Forbes Керимов находится на 21 месте в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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