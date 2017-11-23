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Четверг, 23 ноября 2017, 10:41 мск

Скандалы и происшествия

Олигарху Керимову предъявили обвинения, но оставили на свободе под крупный залог

Олигарху Керимову предъявили обвинения, но оставили на свободе под крупный залог
Фото: AP

Задержанному во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову предъявлено обвинение в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Суд оставил миллиардера на свободе в обмен на оплату залога в 5 млн евро. Кроме того, Керимов должен сдать властям Франции паспорт и не покидать территорию департамента Приморские Альпы. Также, по данным французской прессы, сенатору запретили общение с некими лицами, фамилии которых не разглашаются в интересах следствия.

Член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французскими полицейскими в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 октября. По версии следствия, Керимов, предположительно, через подставных лиц приобретал дорогую недвижимость на Лазурном берегу, однако в документах значилась заниженная стоимость сделок для того, чтобы уменьшить сумму выплачиваемых налогов. Такие данные приводит газета Le Figaro.

МИД России заявил, что французские силовики не вправе были задерживать Керимова, так как он является сенатором и на него распространяется дипломатический иммунитет. Однако в МИД Франции в ответ заявили о том, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется только на его непосредственные должностные полномочия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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