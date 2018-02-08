Антикоррупционная кампания не ограничится Дагестаном, заявили в Кремле

Правоохранительные органы в Дагестане работают для того, чтобы оградить жителей республики от «коррупционных проявлений». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такая работа ведется «последовательно» по всей территории страны, и Кремль не намерен ограничивать антикоррупционную кампанию задержаниями высших чиновников Дагестана.

«Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией Дагестана», – приводит словам Пескова РБК. По его словам, «проведение следственных действий не связано с политикой», и оно руководствуется «принципами законности и неотвратимости наказания».

Отвечая на вопрос о потенциальной дестабилизации в республике, в связи с обысками в большинстве министерств и ведомства, также арестом ряда высокопоставленных чиновников, Песков заявил, что не считает уместным ставить вопрос таким образом. «Действия направлены на то, чтобы оградить жителей от коррупционных проявлений и повысить уровень их жизни», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как писал «Новый День», ранее он отметил, что задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане некорректно увязывать с политическим кризисом в республике. «Президент неоднократно, если вы вспомните его резонансные выступления, говорил, что то не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа», – сказал Песков.

Напомним, 5 февраля в Махачкале состоялась масштабная операция правоохранительных органов. В результате были задержаны бывший врио зампреда правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. В тот же день их доставили в Москву, где суд санкционировал их арест.

Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили арестованным обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей.

После задержания высокопоставленных дагестанских чиновников глава республики Владимир Васильев отправил в отставку региональное правительство. Новым председателем правительства Дагестана вчера, 7 февраля, решением большинства парламентариев республики был утвержден Артем Здунов, который ранее занимал пост министра экономики Татарстана.

Москва, Иван Гридин

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