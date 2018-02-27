СМИ: врио министра Дагестана сбежал от силовиков на Украину

Силовикам не удалось обнаружить врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, в доме которого сегодня, 27 февраля, состоялись обыски, ни по месту его жительства в Махачкале, ни на рабочем месте. Высокопоставленный чиновник, вероятно, скрывается от правоохранителей за пределами республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По некоторым сведениям, Казибеков покинул регион. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется», – рассказал источник. Ранее появилась информация о том, что в доме врио главы Минархитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Казибеков мог состоять в сговоре с экс-премьером республики Абдусамадом Гамидовым, ныне заключенным под стражу постановлением Басманного суда Москвы. Как писал «Новый День», 5 февраля в Махачкале состоялась масштабная операция правоохранительных органов. В результате были задержаны бывший врио зампреда правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. В тот же день их доставили в Москву, где суд санкционировал их арест.

Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили арестованным обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. После задержания высокопоставленных дагестанских чиновников глава республики Владимир Васильев отправил в отставку региональное правительство. Новым председателем правительства Дагестана вчера, 7 февраля, решением большинства парламентариев республики был утвержден Артем Здунов, который ранее занимал пост министра экономики Татарстана.

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