Дагестанская зачистка: во всех госструктурах региона изымают документы

Представители межведомственной комиссии, прибывшей в Дагестан из Москвы для проверки состояния законности в регионе, совместно с правоохранителями проводят массовые выемки документов почти во всех министерствах и службах республики. Масштабные проверки ведутся уже несколько дней. Выемки документации проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных республике бюджетных средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД изымают документы в том числе в региональном минфине, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов. Также оперативные мероприятия проводятся и в других правоохранительных структурах, включая городские и районные подразделения.

Кроме того, был полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство вышли сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России.

Источники отмечают, что все оперативные действия проводятся в рамках задачи по декриминализации структур Дагестана. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Межведомственная комиссии во главе с заместителем генерального прокурора РФ Иваном Сыдоруком была направлена в Дагестан в январе. За время ее работы по обвинению в земельных махинациях на сумму более 80 млн рублей был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев, позже он был отстранен от должности и заключен под стражу. Кроме того, под арест попал главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, его подозревают в превышении должностных полномочий.

5 февраля были задержаны врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Позже их этапировали в Москву, где им предъявили обвинение в хищении более 95 млн рублей, которые были выделены из республиканского бюджета для реализации социальных программ. Правительство Дагестана было отправлено в отставку, а все четверо фигурантов дела арестованы до 5 апреля.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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