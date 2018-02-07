Парламент Дагестана утвердил варяга на должность премьера

В Махачкале республиканский парламент одобрил кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. «Врио главы Дагестана Владимир Васильев вчера внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова. Депутаты на сессии народного собрания рассмотрели и одобрили его кандидатуру на должность председателя правительства Дагестана», – приводит РИА Новости слова представителя парламента республики.

Артём Здунов. Фото: mert.tatarstan.ru

В поддержку назначения Здунова проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии. Как напоминает «Коммерсантъ», кандидатуру министра вчера внес в региональный парламент глава Дагестана Владимир Васильев. Ранее он издал указ о роспуске правительства республики. Это произошло после задержаний нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Махачкала, Иван Гридин

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