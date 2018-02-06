Дагестанским чиновникам предъявили обвинения. Решается вопрос об аресте

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СКР подали ходатайство об аресте членов правительства Дагестана, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, обвинения уже предъявлены врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, врио зампреда правительства Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и экс-министру образования республики Шахабасу Шахову.

Следователи считают, что Шахов совместно с соучастниками, являясь распорядителем бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Образование», подготовил документы, обосновывающие перед правительством республики необходимость приобретения здания под размещение детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района.

В свою очередь Гамидов распорядился включить данный детсад в ранее утвержденный перечень объектов, планируемых к строительству в 2014 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Зная, что стоимость здания бывшего ресторана «Шуринка» с земельным участком в этом селе с учетом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 млн рублей, участники организованной группы обеспечили приобретение детского сада на 50 мест за 31,8 млн рублей.

Кроме того, следствие считает, что Гамидов и Юсуфов совместно с иными сообщниками, достоверно зная, что все необходимые работы по реконструкции здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполняют наемные рабочие за наличный расчет, решили провести формальный открытый аукцион в электронной форме по реконструкции здания. Цель – заключить госконтракт с ООО «Гранд-Строй», составить фиктивные акты о приемке выполненных работ и затрат, на основании которых получить денежные средства и похитить их. Всего в 2013 – 2014 годах на расчетный счет ООО «Гранд-Строй» было противоправно и безвозмездно перечислено свыше 41 млн рублей.

Также, по версии следствия, с 2011 года в фактической собственности Исаева находится туристическая база «Орлиное гнездо», расположенная в поселке Гуниб и переданная во владение ООО «Маяк», которым он осуществляет руководство через назначенного им же подконтрольного директора. В соучастии с иными лицами он обеспечил включение турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год ради дальнейшего хищения средств, предназначенных для создания инженерной инфраструктуры, путем необоснованного завышения сметной стоимости работ. В результате этих действий бюджету Республики Дагестан был причинен ущерб на саму около 35 млн рублей.

Всего задержанные члены правительства Дагестана и экс-министр республики похитили более 95 млн рублей. Решение об аресте обвиняемых будет принимать Басманный суд Москвы.

Добавим, на фоне массовых задержаний чиновников в Дагестане накануне было отправлено в отставку правительство республики. Решение утвердил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 06.02.18

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