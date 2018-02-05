Золотой пистолет и автоматы: при обысках у премьера Дагестана нашли коллекцию оружия Чиновника и его замов заподозрили в хищении бюджетных средств

Следственный комитет РФ подтвердил задержание руководства правительства Дагестана по подозрению в хищении бюджетных средств. Под уголовное дело попали врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов и другие лица, говорится в сообщении ведомства.

Все они являются фигурантами дела о мошенничестве, возбужденном в связи с хищением денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона. Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ допрашивают семерых высокопоставленных республиканских чиновников, включая врио главы региона, его двух замов и руководителей ряда районов республики.

В СК также сообщили, что по месту жительства подозреваемых проведены обыски. В ходе следственных действий у Гамидова оперативники изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинение всем задержанным и направить ходатайство в суд заключении их под стражу. Все задержанные этапированы в Москву.

Ранее СМИ сообщали, что в Махачкалу из Москвы прибыла спецкомиссия в составе следователей из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудников Генпрокуратуры для проведения проверки в отношении местных чиновников на предмет соблюдения законов в республике. На прошлой неделе Генпрокуратура подтвердила сообщения об этом. Комиссия в Дагестан была направлена после поступления в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, взяточничестве в республике.

Москва, Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Махачкала. Другие новости 05.02.18

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