Глазьев: ЦБ отдал курсообразование на откуп финансовым спекулянтам

Помощник президента России Сергей Глазьев считает, что Центробанк виноват в колебаниях курса рубля, которые наблюдаются с 2014 года. При этом регулятору не сложно исправить ситуацию, для этого нужно просто вернуться к исполнению своих обязанностей.

Темы курса рубля Глазьев коснулся на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, отвечая на вопрос о падении национальной валюты. «Имея валютных резервов больше чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей, – отметил Глазьев. – Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года и не было бы вообще никаких колебаний».

По словам помощника главы государства, чтобы восстановить рубль нужно обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком, не допускать манипулирования, проводить интервенции в необходимых масштабах и следить за соответствием курса фундаментальным факторам. Глазьев уточнил, что в этом нет ничего сложного, передает РБК.

Кроме того, он высказался о возможном повышении ключевой ставки, которое обсуждает ЦБ на фоне ухудшения ситуации на валютном рынке. «Я могу сказать одно: если это произойдет, то будут похоронены все инвестиционные ожидания, которые в том числе и на Восточном форуме формулируются», – заключил Глазьев.

Советник президента предложил зафиксировать рубль на полгода, так как стабильная валюта является необходимым условием для экономического роста. В настоящее время курс нацвалюты «зависит от спекулянтов, преимущественно американских спекулянтов». «ЦБ может стабилизировать курс в любой момент на любом разумном уровне держать его достаточно долго: год, два, три, – пояснил Глазьев. – Без стабильного курса национальной валюты невозможно планировать инвестиции, и вообще ничего невозможно планировать. Поэтому все государства мира стремятся обеспечить своей национальной валюте стабильный курс. В этом задача ЦБ заключается, согласно Конституции».

Напомним, рубль значительно ослаб на этой неделе. Впервые за последние два года доллар США поднялся выше 70 рублей, евро – 81 рубля. В свою очередь российские министры продолжают утверждать, что не видят причин для структурных сдвигов экономики из-за падения нацвалюты. Власти связывают волатильность курса рубля с ожиданием второго раунда антироссийских санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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