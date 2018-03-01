Глазьев: 80% денег, выделенных банкам на борьбу с кризисом, утекли за рубеж

Почти все деньги, выделенные государством банкам для борьбы с кризисом в 2008 году, были выведены за границу через офшоры. С таким заявлением сегодня выступил советник президента России Сергей Глазьев на форуме «Криптосреда».

Чиновник отметил, что Центробанк «влил в экономику 2 трлн рублей денег для спасения банковской системы» после того, как «президент потребовал от денежных властей принять меры по недопущению банковского кризиса» в ходе реализации антикризисной программы, передает RNS.

«Коммерческие банки так и не сделали второй шаг», – констатировал Глазьев. Советник президента отметил, что «по призыву президента они эти деньги должны были довести до реального сектора, вместо этого 80% денег, которые были эмитированы на борьбу с кризисом, были направлены на покупку иностранной валюты, и значительная часть вышла за границу через офшоры».

Напомним, в 2010 году Путин заявлял, что в рамках борьбы с кризисом государство предоставило банкам кредиты более чем на 2 трлн рублей.

Ранее Сергей Глазьев и ряд других экономистов жестко раскритиковали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за создание условий, при которых реальный сектор экономики не в силах развиваться. В вину ЦБ вменяли высокую ключевую ставку, которая делает недоступными кредиты для развития предприятий, а также получившие широкий размах валютные спекуляции за счет разницы ставок с ЦБ других стран. Глазьев, в частности, заявлял, что политика ЦБ привела к «стагфляции, прекратившей экономический рост». По его словам, в созданной Банком России «новой реальности» выживают только спекулянты, а производство умирает – «это путь к экономической катастрофе». Он призывал выйти за пределы этой «новой реальности», в противном случае ничего хорошего Россию впереди не ждет.

Между тем, президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал в защиту Набиуллиной, в том числе после резкого обвала курса рубля в конце 2014 года, когда доллар достигал отметки 80 рублей, а евро – взлетал выше 100 рублей. Глава государства отмечал, что ЦБ заботится о макроэкономической стабильности и делает это вполне успешно, хотя не без ошибок. В прошлом году Набиуллина сохранила за собой пост главы Центробанка еще на 5 лет, и не в первую очередь благодаря позитивной оценке ее работы со стороны Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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