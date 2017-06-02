Пятница, 2 июня 2017, 13:17 мск

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Политика

Ищите женщину: главу ЦБ выдвинули в президенты России Греф: «Давно уже пора»

Ищите женщину: главу ЦБ выдвинули в президенты России / Греф: «Давно уже пора»

Глава Сбербанка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Петербургского экономического форума прокомментировал политику Банка России и одобрительно высказался о работе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В ходе дискуссии, посвященной вопросу проведения структурных реформ в стране, депутат Госдумы Андрей Макаров напомнил о грядущих президентских выборах: «Сейчас все ждут мая 2018 года. Вот придет (новый президент – прим. ред.), скажет, и будем выполнять», сообщает «Фонтанка».

Греф в ответ заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не ждала указаний, а действовала. По его оценке, за последние 6 лет политика регулятора оказалась «самой удачной». «Женщинам не нужны указания, может, нам нужен президент-женщина?» – спросил Греф то ли всерьез, то ли в шутку.

Затем, обращаясь к главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, руководитель Сбербанка задал вопрос: «Что вы думаете о проведении реформ? Может быть, нам просто нужно женщину во главе правительства?», передает «Газета.Ru».

Позже Греф призвал советника президента РФ Сергея Глазьева «уважать работу Банка России». Ранее сегодня Глазьев в ходе своего выступления на ПМЭФ бросил очередной камень в огород Набиуллиной, упрекнув ее за недостаточность кредитования перспективных компаний и высокую волатильность рубля. «Центральный банк должен отвечать за стабильность национальной валюты, которая у нас самая волатильная в мире сегодня. До тех пор, пока она такая волатильная, говорить об инвестициях могут только такие наивные люди, которые под инвестициями понимают финансовые спекуляции на бирже», – сказал Глазьев (цитата по RNS).

Греф, впрочем, заступился за главу ЦБ: «Если бы вы поработали немного где-нибудь когда-нибудь в банковской системе, в финансовой системе, вы бы поняли, что это такое – контролировать денежные потоки, как работают механизмы финансового рынка, я думаю, что вы бы значительно более уважительно относились к тому, что сделано Центральным банком».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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