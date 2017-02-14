Сергей Глазьев: Судьба рубля в руках валютных спекулянтов / Денежные власти опять оставили экономику без возможности развития

Публикации за 14.02.17

Сейчас судьба курса рубля, который переживает рекордное укрепление, находится в руках валютных спекулянтов. Такое мнение высказал советник президента РФ Сергей Глазьев. По его оценке, влияние на национальную валюту Минфина РФ, который действует непрофессионально, значительно меньше, чем у западных финансовых хедж-фондов.

«Именно валютные спекулянты, манипулируя курсом, при его снижении дают инфляционный шок, а когда курс повышается, цены не снижаются», – сказал экономист в интервью RNS.

«Минфин, конечно, влияет на это, но влияние Минфина по сравнению с западными хедж-фондами, которые могут свободно работать на российском рынке, сравнительно невелико», – добавил Глазьев.

Он считает «непрофессиональным» решение министерства финансов РФ о покупке валюты в размере дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в $40 за баррель. «Эта старая схема, исходя из предпосылки о профиците ликвидности, из чего вытекает необходимость стерилизации избыточных денег в экономике. Все это уже привело к тому, что мы потеряли нулевые годы для экономического роста, для развития экономики. И сейчас, в ситуации, когда объем инвестиций в два раза меньше объема, необходимого для простого воспроизводства, говорить о профиците ликвидности – это демонстрирует полный непрофессионализм», – констатировал Глазьев.

По его словам, правильным выходом из сложившейся ситуации было бы создание бюджета развития, который был создан при экс-главе российского правительства Евгении Примакове. «В Бюджетном кодексе была целая глава про бюджет развития, который можно было бы финансировать за счет нефтегазовых доходов и обеспечивать целевое кредитование инвестиционных проектов», – обратил внимание советник президента.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.02.17

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