Сергей Глазьев: Разочарование общества будет расти при сохранении нынешнего статус-кво

Социально-экономическая ситуация в России наладится, если удастся добиться темпов роста ВВП на 8% в год. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», сообщил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев.

«Социальная ситуация очень жестко привязана к экономике, – отметил он. – Если нам удастся добиться выполнения установок президента на рывок в экономическом развитии, то есть возможность объективно вывести российскую экономику на темпы роста в 8% в год. А это будет означать не менее чем 6-процентный рост доходов населения, мы вернемся в тот период быстрого роста доходов, который был в нулевые годы. Тогда он был конъюнктурным благодаря цене на нефть, сейчас он может быть основан на активизации имеющихся в стране резервов».

Глазьев подчеркнул, что экономика России работает сегодня примерно на треть своей мощности. Поэтому при грамотной макроэкономической политике, перестройке банковской денежной системы на кредитование роста производства и инвестиций, можно достаточно быстро вернуть экономику на траекторию опережающего роста.

«Это показал опыт работы Примакова и Геращенко в свое время, – напомнил собеседник агентства. – Не 1-1,5%, как доказывают наши регуляторы, а 8%, может быть даже больше, опираясь на опережающий рост инвестиций – которые должны расти с темпом 15-20% в год».

В качестве пессимистичного сценария Глазьев назвал продолжение нынешней политики. «Это то, что есть сейчас. Политика сохранения статус-кво, ничего не делать, все оставить как есть, – пояснил он. – Но, я думаю, в этом случае разочарование общества будет расти».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.18

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