Из Кремля уходит жесткий критик политики правительства и ЦБ

Советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, жесткий критик правительства и Центробанка, покидает Кремль и переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Он возглавит министерство по интеграции и макроэкономике ЕЭК. В настоящее время эту должность занимает Татьяна Валовая.

По информации пресс-службы ЕЭК, вопрос о назначении Глазьева на пост министра будет рассмотрен на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 1 октября в Ереване. Кандидатуру Глазьева уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает «Прайм».

Татьяна Валовая займет должность руководителя офиса ООН в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.

До перехода на работу в Кремль Глазьев четыре года был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и работал над формированием Единого экономического пространства.

В Кремле уход Глазьева не комментируют, а в правительстве предположили, что он уходит из АП, потому что его идеология экономического развития «не встречает поддержки и не реализуется», пишут «Известия». Источник газеты в финансово-экономическом блоке кабмина отметил, что на новой должности он мог бы принести больше пользы, поскольку этой проблематикой Глазьев занимался ранее.

Сергей Глазьев в качестве советника президента известен жесткой критикой в адрес правительства и денежно-кредитной политики Банка России. Он выступал против плавающего курса рубля и предлагал заморозить курс доллара США на одном конкретном уровне. Также Глазьев призывал Минфин и Центробанк отказаться от вложения резервных средств России в доллары и евро и предлагал поддержать за их счет собственное производство. Кроме того, экономист призывал ограничить вывоз капитала из страны. В 2016 году Глазьев сравнил российскую экономику с больным, страдающим инфарктом миокарда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

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