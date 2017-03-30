Российская экономика попала в «экзотическую» ловушку / … благодаря политике Центробанка РФ

Публикации за 30.03.17

России носит «экзотический характер» и создает условия для обогащения финансовых спекулянтов. Об этом заявил академик РАН, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. По его словам, несмотря на падение инвестиционной и экономической активности, ЦБ «сжимает количество денег» в экономике.

По его словам, изъятие средств из экономики и свободное плавание курса рубля, которое ввел Банк России, создает условия для обогащения финансовых спекулянтов и противоречит мировому опыту.

«Центральный банк за три года изъял 6 трлн рублей из экономики, это в дополнение к тем 200 млрд долларов, которые ушли западным кредиторам», – сказал Глазьев, выступая на Московском экономическом форуме, передает RNS.

«Другая экзотическая вещь, которая нигде в мире среди развитых стран мы не видим, это свободное плавание курса валюты создали просто настоящий Клондайк для финансовых спекулянтов. Процентная ставка, мы видим, что в России носит абсолютно маргинальный характер, нигде в мире экономика не работает по таким процентным ставкам. Политика, которую наши денежные власти проводят, носит явно экзотический характер, она противоречит всему сегодняшнему мировому опыту», – констатировал Глазьев.

По его оценке, все страны мира, кроме России, расширяют кредитование экономики. «У нас же созданы условия для обогащения спекулянтов… После того, как Центральный банк для них создал просто фантастические условия, уйдя с валютного рынка, имея колоссальные валютные резервы в два раза больше, чем объем денег в экономике, чем объем денежной базы, у нас объем спекулятивных валютных операций вырос пятикратно на фоне сокращения экспорта-импорта, на фоне падения инвестиций и экономической активности в целом гигантский рост спекуляций», – подчеркнул экономистн.

Вместе с тем Глазьев добавил, что спекулянты имеют возможность манипулировать курсом отечественной валюты и получать сверхприбыли, а главный бенефициар такой политики «сидит за границей».

«Российская экономика уже два десятилетия с лишним выступает донором мировой финансовой системы, мы сами денег не создаем, вынуждаем наши корпорации идти за границу, брать кредиты там, в итоге мы попадаем в ловушку неэквивалентного внешнеэкономического обмена», – заключил Глазьев.

Москва. Другие новости 30.03.17

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