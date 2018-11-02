Глазьев: В России действует систематический картельный сговор по ценообразованию на топливо

Стабилизация оптовых цен на топливо, о которой 31 октября договорились правительство РФ и нефтяные компании, поможет остановить рост розничных цен на бензин. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил журналистам советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев.

«Нет причин для регулятора не добиться стабилизации цен и на конечную продукцию, – считает Глазьев. – Мы видим, что розничной торговлей занимаются те же нефтяные компании. Поэтому если у нас стабилизируется оптовая цена, то в их же власти стабилизировать розничные цены. Я считаю, что антимонопольные органы должны активнее заниматься этой работой, подозревая, что наш внутренний рынок разделен между крупными нефтяными компаниями, и что мы по сути имеем систематический картельный сговор по ценообразованию на топливо – переходить к более активным мерам регулирования».

Глазьев не исключил, что в худшем случае правительство должно будет ввести в перечень регулируемых цен на внутреннем рынке цены на нефть и нефтепродукты, чтобы обеспечить разумное ценообразование для всей остальной экономики.

«Если бы государственный регулятор в лице антимонопольной службы, министерства экономики, всерьез занялись бы вопросами ценообразования и разобрались бы в структуре издержек нашей топливной промышленности, мы сегодня имели бы бензин по таким же ценам, как в Иране, или в других нефтедобывающих странах, где государство сознательно держит цены на топливо на уровне издержек их производства, – подчеркнул Глазьев. – Это не на 10-15%, это в разы меньше, чем та цена мировой конъюнктуры, на которую ориентируется российский рынок».

Советник президента РФ напомнил, как в 1992 году, когда он занимал должность министра внешних экономических связей, были введены экспортные пошлины на нефть. «Мы должны отделять внутренний рынок от внешнего, поскольку издержки на топливо находятся в самом начале цепочки всего ценообразования. Чем выше цены на топливо, тем ниже конкурентоспособность нашей экономики, промышленности, тем выше инфляционное давление и меньше возможности для развития», – подчеркнул он.

Глазьев также отметил, что маржа производителей топлива вполне может составлять примерно 15% – это дало бы прирост в дополнительные 2% -3% ВВП в год «в силу повышения эффективности и конкурентоспособности наших предприятий обрабатывающей промышленности». «А налоговую нагрузку перенесли бы на экспорт и забирали бы с помощью пошлин природную ренту, которая должна принадлежать государству, а не формировать сверхприбыль у монополистов»,– заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.18

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