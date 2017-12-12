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Вторник, 12 декабря 2017, 16:44 мск

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Россию спасет крипторубль: Глазьев нашел способ обойти санкции Запада

Россию спасет крипторубль: Глазьев нашел способ обойти санкции Запада

Криптовалюты могут использоваться для обхода антироссийских санкций. Такое предложение высказал известный экономист, советник президента РФ Сергей Глазьев, выступая на совещании по вопросу определения правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования в администрации президента РФ.

По мнению господина Глазьева, в условиях вводимых против России ограничений у страны есть «объективная потребность» в криптовалютах и высказался за создание национальной криптовалюты, пишет «Коммерсантъ».

Глазьев пояснил изданию, что выпуск цифровых денежных единиц «будет иметь такое же фундаментальное значение, как и эмиссия национальных денег». По его словам, выпускаться такая валюта должна только по решению властей – «никакой майнинг невозможен».

«Это просто решение властей выпускать в безналичной форме дискретный поток денежных единиц»,– пояснил советник президента. Для контроля за транзакциями Глазьев предложил использовать технологию блокчейн и пояснил, что криптовалюта «будет обращаться исключительно в целевом пространстве», ее можно будет расплачиваться «исключительно по тем направлениям которые предназначены, только в разрешенном правовом поле».

У крипторубля, по мнению господина Глазьева, есть преимущество: «Цифровой рубль гарантирует нам полную защиту – от мошенничества, от воровства». «Везде, где имеется требование к целевому использованию денег, будь то госрасходы, бюджетные инвестиции, работа банковских структур и корпораций, может быть применена»,– считает Глазьев.

Москва, Анастасия Смирнова

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